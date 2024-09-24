Раненных в понедельник на Белгородчине детей переведут на лечение в Москву

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двух детей, которые 23 сентября были ранены в селе Архангельское Шебекинского округа, переведут на лечение в Москву, если это позволит их состояние, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Четверо мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения. Дети проходят лечение в детской областной больнице, после проведенных операций они находятся в реанимационных отделениях. Если позволит состояние детей, то сегодня планируется транспортировка обоих в Москву в Российскую детскую клиническую больницу", - написал он в Telegram.

Еще двое раненых - мужчина и женщина - находятся в больницах Белгорода.

"В тяжелом состоянии они находятся в отделениях реанимации. Медики продолжают бороться за их жизни", - отметил Гладков.

23 сентября при обстреле ВСУ села Архангельское Шебекинского городского округа погибли двое взрослых и 15-летняя девочка. Еще четверо получили ранения.

Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Кошлаково, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущено 34 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА, один из которых сбит. Три мирных жителя — двое взрослых и 15-летняя девочка — погибли в результате обстрела в селе Архангельское. Четверо мирных жителей, в том числе два ребёнка, получили ранения. Дети проходят лечение в детской областной больнице, после проведённых операций они находятся в реанимационных отделениях. Если позволит состояние детей, то сегодня планируется транспортировка обоих в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Мужчина и женщина госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода — в тяжёлом состоянии они находятся в отделениях реанимации. Медики продолжают бороться за их жизни. За прошедший день повреждены 2 МКД, 4 частных дома, 2 автомобиля, игровое оборудование на детской площадке, производственное здание, газовая труба и линия электропередачи.