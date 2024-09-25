Рассмотрение кассации бывших владельцев ЧЭМК на передачу заводов государству отложено

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа отложил на 23 октября рассмотрение кассационных жалоб бывших владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) на решения нижестоящих судов о передаче государству трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Как сказано в картотеке арбитражных дел, ранее один из ответчиков по делу подал ходатайство об отложении судебного заседания.

Кассационные жалобы были поданы Юрием и Людмилой Антиповыми и АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания группы ЧЭМК) на решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю группы ЧЭМК Антипову, его жене Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако в мае апелляционный суд отклонил их жалобы. При этом 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода.

Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов в России, включает погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке ("Владпром"), подразделение по добыче хромовой руды на месторождении в ЯНАО (ОСП "Горнодобывающее управление", поселок Харп, ЯНАО), осуществляющий геологические работы интинский участок "Марганец Коми" и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).

ЧЭМК является управляющей организацией для СЗФ и "Кузнецких ферросплавов".