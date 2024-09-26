"Основы российской государственности" адаптируют для медицинских и педагогических вузов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Специализированные модули для студентов медицинских, педагогических и правоохранительных вузов появятся в учебном курсе "Основы российской государственности", сообщил на пресс-конференции член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Сейчас на этом этапе одно из актуальных направлений состоит в дальнейшей специализации и профилизации курса. Из сотен профессий, по которым выпускают специалистов вузы, есть три ключевых для общества и государства - это врач, учитель и представитель правоохранительных структур. Вполне логично, что в рамках дальнейшего развития курса предусмотрено создание учебно-методических продуктов для каждой из этих профессий", - сказал он.

Координатором экспертной группы по разработке курса "Основы российской государственности" для медицинских вузов стал доцент кафедры сравнительной политологии РУДН имени Патриса Лумумбы Андрей Иохим. Он сообщил, что на сегодняшний день в РУДН уже началось обсуждение с педагогическим, научным, профессиональным сообществом медицинской направленности по дальнейшей адаптации курса для студентов. Иохим пояснил, что в курсе для медицинских специальностей необходимо рассказывать о роли и месте системы здравоохранения в государственном управлении. Он также считает целесообразным анализировать и разбирать в ходе курса национальные проекты, в том числе "Здравоохранение".

Координатором экспертной группы по разработке курса для педагогических вузов был назначен директор Института социально-гуманитарного образования МПГУ Дмитрий Ростиславлев. Он сообщил, что, в его вузе также была создана группа разработчиков. Ростиславлев пояснил, что при разработке нового курса был выбран путь расширения содержания. К уже существующему объему планируется добавить контент, посвященный педагогическому образованию. "Мы добавили шесть задач, которые связаны с образованием, воспитанием и их влиянием на обеспечение национальной безопасности и суверенитета страны", - сказал он.

Руководить работой по внедрению в образовательные программы вузов правоохранительной направленности модуля "Основы российской государственности" будет замдекана факультета истории и права Смоленского государственного университета Игорь Мазуров. На базе его вуза также был создан соответствующий организационно-методический и информационный центр.

О введении в вузы курса "Основы российской государственности" объявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном молодежной политике, в декабре 2022 года. Курс был введен в сентябре 2023 года для студентов первых курсов бакалавриата и специалитета. Он включает в себя как лекции, так и семинары. Курс состоит из пяти модулей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".