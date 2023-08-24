Вузовский курс "Основы российской государственности" будет учитывать перемены в жизни

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Курс по "Основам российской государственности" для высших учебных заведений будет дополняться и адаптироваться к меняющемуся миру, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на итоговой конференции преподавателей этого курса.

"Мир так быстро меняется, и поэтому сказать, что мы сейчас разработали курс и можем лет на 10 успокоиться, и по этому курсу жить и работать, невозможно. Мы только начали этот путь. Этот курс будет нуждаться в доработке, адаптации и совершенствовании, и меняющаяся жизнь будет много чего к этому добавлять", - сказал Кириенко.

"Основы российской государственности" начнут преподавать в вузах с сентября. Курс включает лекции и семинары и рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов - внеаудиторная нагрузка. Содержательно он будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".