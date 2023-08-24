Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Вузовский курс "Основы российской государственности" будет учитывать перемены в жизни

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Курс по "Основам российской государственности" для высших учебных заведений будет дополняться и адаптироваться к меняющемуся миру, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на итоговой конференции преподавателей этого курса.

"Мир так быстро меняется, и поэтому сказать, что мы сейчас разработали курс и можем лет на 10 успокоиться, и по этому курсу жить и работать, невозможно. Мы только начали этот путь. Этот курс будет нуждаться в доработке, адаптации и совершенствовании, и меняющаяся жизнь будет много чего к этому добавлять", - сказал Кириенко.

"Основы российской государственности" начнут преподавать в вузах с сентября. Курс включает лекции и семинары и рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов - внеаудиторная нагрузка. Содержательно он будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

Сергей Кириенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о групповом ракетном ударе по центру принятия решений ВСУ

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

TikTok оштрафован на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

ЦИК получил девять жалоб о возможном принуждении к онлайн-голосованию

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено

ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской и Калужской областями

Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });