Путин поручил включить в программы вузов курс основ российской государственности
Также поставлена задача разработать курс "Обучение служением"
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа текущего года разработать и включить в вузовские программы курс основ российской государственности.
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Соответствующее поручение главы государства опубликовано во вторник на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета.
Кроме того, Минобороны совместно с Минтрудом, Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров в те же сроки должно разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) "Обучение служением".