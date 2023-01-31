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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Путин поручил включить в программы вузов курс основ российской государственности

Также поставлена задача разработать курс "Обучение служением"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа текущего года разработать и включить в вузовские программы курс основ российской государственности.

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Соответствующее поручение главы государства опубликовано во вторник на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета.

Кроме того, Минобороны совместно с Минтрудом, Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров в те же сроки должно разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) "Обучение служением".

Владимир Путин
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