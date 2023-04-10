С сентября в вузах РФ начнут изучать "Основы российской государственности"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Курс "Основы российской государственности" будет введен в вузах РФ с сентября 2023 года, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки России.

"Курс будет введен в вузы уже с сентября 2023 года. В его разработке и обсуждении приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 университетов России", - говорится в сообщении.

Там добавили, что новый курс, который будет включать как лекции, так и семинары, рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов - внеаудиторная нагрузка.

По словам научного руководителя проекта "ДНК России", декана факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрея Полосина, слова которого цитирует пресс-служба ведомства, курс будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитирует пресс-служба ведомства, в свою очередь отметил, что "важно, чтобы это было взаимовлияние, то есть не просто симбиоз разных дисциплин, но еще и взаимовлияние дисциплинарного курса на другие науки о человеке и обществе".

Он подчеркнул, что следующим шагом после внедрения курса "Основы российской государственности" должен быть пересмотр школьного обществознания.

Кроме того, министр добавил, что на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ запланирована программа дополнительного профессионального образования для представителей опорных вузов. Обучение начнется в апреле.

О введении курса "Основы российской государственности" в декабре 2022 года объявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном молодежной политике. Соответствующее поручение подписано в январе 2023 года.