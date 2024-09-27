Поиск

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суббота, 28 сентября, будет объявлена днем траура в память о погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

"Завтра, 28 сентября, в Дагестане объявят днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС в пригороде Махачкале", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде дагестанской столицы.

По последним данным, 11 человек пострадали, еще десять человек погибли, включая двоих детей.

Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Дагестан Махачкала АЗС взрыв день траура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять человек погибли после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 10

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

В Дагестане произошел взрыв на АЗС

Иноагентами признаны Александр Генис и Центр "Досье"

Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

В ЛНР полностью потушили природный пожар, уничтоживший 161 жилой дом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });