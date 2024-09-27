Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суббота, 28 сентября, будет объявлена днем траура в память о погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

"Завтра, 28 сентября, в Дагестане объявят днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС в пригороде Махачкале", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде дагестанской столицы.

По последним данным, 11 человек пострадали, еще десять человек погибли, включая двоих детей.

Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.