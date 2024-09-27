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В Махачкале восстановлено электроснабжение, прерванное после взрыва на АЗС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики устранили аварию, вызванную на подстанции после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщает пресс-служба "Дагэнерго".

"Специалисты "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - ИФ) к 21:00 полностью восстановили электроснабжение жителей пригорода Махачкале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

Минздрав Дагестана сообщает, что семеро пострадавших при взрыве на АЗС остаются в медучреждениях.

"Врачи лечат семерых пострадавших. (...) Еще четверым помощь была оказана амбулаторно. (...) Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Там отмечается, что "вопрос лечения пострадавших находится под личным контролем врио министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова".

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы.

По последним данным, десять человек, включая двоих детей, погибли, 11 пострадали.

Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Дагестан Махачкала АЗС взрыв электроснабжение
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