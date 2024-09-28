Режим ЧС введен в районе Дагестана, где взорвалась АЗС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Карабудахкентского района республики Дагестан, где накануне взорвалась АЗС, сообщили местные власти в субботу ночью.

"На территории МР "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23:00 27.09.2024 г. до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.

Границы ЧС определены в пределах территории муниципального округа села Агачаул, отметили в администрации.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По последним данным, десять человек, включая двоих детей, погибли, 11 человек пострадали.

Здание автозаправки разрушено, после взрыва возник пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.