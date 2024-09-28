Поиск

Режим ЧС введен в районе Дагестана, где взорвалась АЗС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Карабудахкентского района республики Дагестан, где накануне взорвалась АЗС, сообщили местные власти в субботу ночью.

"На территории МР "Карабудахкентский район" введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23:00 27.09.2024 г. до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.

Границы ЧС определены в пределах территории муниципального округа села Агачаул, отметили в администрации.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По последним данным, десять человек, включая двоих детей, погибли, 11 человек пострадали.

Здание автозаправки разрушено, после взрыва возник пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

Дагестан Махачкала АЗС взрыв ЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

Десять человек погибли после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 10

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

В Дагестане произошел взрыв на АЗС

Иноагентами признаны Александр Генис и Центр "Досье"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });