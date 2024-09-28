Поиск

В больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в больницах, сообщил в субботу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести", - сказал он.

В РоссииЧисло погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человекЧисло погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человекЧитать подробнее

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Трое пациентов выписаны из стационаров, еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил Кузнецов.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра здравоохранения.

Ранее в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану "Интерфаксу" сообщили, что в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 23 человека, из них 12 погибли.

Накануне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Дагестан Махачкала Новый Хушет Минздрав РФ Алексей Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Пять украинских БПЛА сбито за ночь в Белгородской и Курской областях

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

Десять человек погибли после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 10

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });