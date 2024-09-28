В больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в больницах, сообщил в субботу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести", - сказал он.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Трое пациентов выписаны из стационаров, еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил Кузнецов.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра здравоохранения.

Ранее в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану "Интерфаксу" сообщили, что в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 23 человека, из них 12 погибли.

Накануне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.