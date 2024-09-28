Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до двенадцати, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"В результате взрыва пострадали 23 человека, из которых 12 погибли", - сказал представитель пресс-службы.

Накануне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура в память о погибших в результате взрыва на АЗС.