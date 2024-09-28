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Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до двенадцати, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"В результате взрыва пострадали 23 человека, из которых 12 погибли", - сказал представитель пресс-службы.

Накануне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура в память о погибших в результате взрыва на АЗС.

Дагестан МЧС РФ Махачкала Новый Хушет
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