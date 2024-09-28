Разбор завалов на месте взрыва АЗС в Дагестане будет продолжаться в течение дня

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Работы по разбору завалов на месте взрыва АЗС в пригороде Махачкалы продолжаются, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов в субботу.

"В течение ночи по накаленным конструкциям было тяжело проводить (работы - ИФ). По оценке специалистов разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня. Мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди", - сказал он.

Меликов заявил, что контроль за объектами повышенной опасности в республике, в том числе за АЗС, должен быть ужесточен.

"Комплекс мероприятий по контролю за объектами повышенной опасности, в том числе за АЗС, должен быть более жестким и со стороны контрольно-надзорных органов, и со стороны муниципалитета. Повышенные требования к себе должны предъявлять и сами владельцы", - сказал глава республики.

Он также отметил, что причина происшествия, скорее всего, будет отличаться от событий с взрывом возле АЗС в прошлом году.

Кроме того, Меликов добавил, что ранее на заправке, где произошел взрыв, выявлялись нарушения, но они были своевременно и в полном объеме устранены.

В минувшую пятницу около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.