Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Наступление условий для применения Россией ядерного оружия согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания будет определять Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Так Песков прокомментировал слова журналиста о том, что некоторые из условий применения оружия, озвученных президентом, уже имеют место, в том числе массированное применение беспилотников и применение ракет.

По его словам, степень вовлеченности западных государств имеет тенденцию к росту.

"Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декламируют свое намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине. Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию принуждать к миру. Идут ошибочные и способные вызвать негативные последствия для киевского режима разговоры. Мы должны принимать решения и быть в готовности их имплементировать", - отметил пресс-секретарь.

"Очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась инфраструктура НАТО к нашим границам, это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Песков.

Он добавил, что корректировки в основы госполитики уже подготовлены и начинают оформляться.

Пресс-секретарь президента констатировал, что "трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма негативные последствия для всех, но развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий".