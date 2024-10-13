Лукашенко уверен, что на Западе услышали сигналы в связи с изменением ядерной доктрины РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что на Западе вынуждены были прислушаться к изменениям в ядерной доктрине Российской Федерации, иначе уже бомбили бы и Белоруссию, и РФ дальнобойными ракетами.

"Горячие головы, если бы они не услышали, то, как минимум, уже бомбили бы нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл", - отметил Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент разговора был опубликован в телеграм-канале журналиста в воскресенье.

При этом президент Белоруссии заявил, что, по его мнению, "горячие головы" Запада услышали небезопасные для себя сигналы еще до обновления доктрины.

"Обновить давно надо было бы эту доктрину. Еще лет пять назад подступались к этому вопросу", - рассказал Лукашенко.