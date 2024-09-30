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"Рольф" вывели из-под управления Росимущества после сообщения о смене собственника

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Активы автодилера "Рольф" выведены из-под временного управления Росимущества после того, как компания сообщила о приобретении ее активов главой Международной ассоциации бокса (IBA) предпринимателем Умаром Кремлевым.

Передача автодилера во временное управление Росимуществу состоялась в конце 2023 года по президентскому указу. 30 сентября вышел новый президентский указ, который признал прошлогодний утратившим силу.

После передачи "Рольфа" в управление Росимуществу Генпрокуратура России подала в Московский районный суд Петербурга иск об обращении активов дилера в госсобственность. В феврале 2024 года заявление было удовлетворено. В решении суда отмечалось, что активы изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем". Суд посчитал, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Весной 2024 года в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя Кремлева. В начале сентября "Рольф" опубликовал пресс-релиз о смене собственника, заявив, что владельцем компании стал сам Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге. За 2023 год дилер реализовал около 131 тысячу автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тысячи новых (+13%) и 102,3 тысячи подержанных (+37,8%). Годовая выручка по МСФО составила 324 млрд рублей (+40%), чистая прибыль - 5,2 млрд рублей (снижение в 2,5 раза).

Генпрокуратура Рольф Сергей Петров Росимущество Умар Кремлев
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