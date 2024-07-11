Горсуд Петербурга оставил в силе истребовании активов "Рольфа" в пользу РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Горсуд Петербурга оставил в силе решение об истребовании активов автодилера "Рольф" в пользу государства по иску Генпрокуроры РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Московского районного суда Санкт-Петербурга по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", - говорится в сообщении.

В феврале Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову - в доход государства были обращены все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех".

Отмечалось, что активы изымаются как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Московский райсуд Петербурга зарегистрировал этот иск 27 декабря 2023 года. Тогда же, в декабре 2023 года, активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал указ так: "Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры". Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - отреагировал тогда пресс-секретарь главы государства.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - поясняли "Интерфаксу" в компании.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении.

Руководители "Рольфа", включая основателя компании, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.3 ст.193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.