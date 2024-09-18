"Рольф" к концу I полугодия нарастил леверидж чистый долг/EBITDA до 2,57х

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Соотношение чистого долга/EBITDA LTM (здесь и далее подразумеваются данные с начала июля 2023 по конец июня 2024 года) дилерской группы "Рольф" на конец I полугодия 2024 года составил 2,57х против показателя 1,92х на конец 2023 года, сказано в материалах к предстоящему выпуску облигаций компании.

Для сравнения - на конец 2022 года леверидж был на уровне 1,36х.

Выручка "Рольфа" за рассматриваемый период составила 320 млрд рублей против 324 млрд рублей за 2023 год и 232 млрд рублей за 2022-й. LTM EBITDA была на уровне 10,3 млрд рублей против 13,4 млрд рублей и 21 млрд рублей соответственно; чистая прибыль - 2,6 млрд рублей против 5,2 млрд рублей и 13 млрд рублей.

Продажи новых автомобилей группы к концу полугодия составили 31,7 тысячи штук (против 28,7 тысячи за прошлый год), с пробегом - 85,6 тысячи (против 102,2 тысячи). В денежном выражении показатели достигли соответственно 112 млрд рублей (против 108 млрд рублей) и 153 млрд рублей (против 167 млрд рублей).

Рынок новых машин в России после падения в 2022 году восстанавливается и показывает "стабильный рост до 2030 года", отмечают в "Рольфе". В 2024 году компания прогнозирует продажи этого сегмента на уровне 1,3 млн штук (против фактически проданных в 2023 году 1,1 млн единиц), в 2025 - 1,4 млн с ростом к 2030 году до 1,6 млн. Рынок авто с пробегом "Рольф" оценивает как стабильный: после проданных в 2023 году 5,9 млн машин в 2024 году ожидает рост показателя до 6 млн, в 2025 - до 6,1 млн и в 2030 - до 6,4 млн.

19 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве "Рольф" планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия не выше 325 б.п. Начало размещения предварительно запланировано на 24 сентября. Новые корпоративные облигации "Рольфа" могут быть интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску, отмечал аналитик инвестбанка "Синара" Александр Афонин.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге.

Активы "Рольфа" в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина. В компании заявляли, что это не повлияет на ее операционную деятельность. Позже Генпрокуратура подала в Московский районный суд Петербурга иск о передаче активов дилера в госсобственность. В феврале 2024 года заявление было удовлетворено. Как отмечается в решении суда, активы были изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем". Суд отметил, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Прежние руководители "Рольфа", включая Петрова, несколько лет назад попали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.3 ст.193.1 УК). Петров, ныне проживающий за пределами России, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Какой-либо вывод денег из "Рольфа" бизнесмен отрицал. Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

В конце марта в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя, главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.