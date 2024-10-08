В "Рольфе" отметили, что банки пока не преуспели в онлайн-продаже автомобилей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-экосистемы по продаже автомобилей, созданные российскими банками, пока не демонстрируют значимых успехов - покупатель по-прежнему предпочитает ходить за машиной в дилерский центр, считает первый замгендиректора дилерского холдинга "Рольф" Светлана Виноградова.

"Появляются банковские гиганты, которые выходят на наш рынок, появляется много других игроков. Не без злорадства скажу, что пока ни у кого ничего не получилось, потому что клиенты хотят приходить в дилерский центр, хотят приходить в точку притяжения, где их выслушают, им помогут. Мы не можем не реагировать на эту тенденцию рынка, хотя очень четко следим за всеми непрофессиональными игроками, которые выходят на автомобильный рынок", - сказала она на презентации обновленной стратегии группы.

Виноградова отметила, что из новых игроков автобизнеса "пока никто, наверное, не может похвастаться тем, что смог построить какую-то сеть хотя бы по продаже автомобилей онлайн".

"Если вы где-то видите сообщения о таких результатах, то, как правило, речь идет о единичных продажах. Тем не менее, мы за нашими новыми конкурентами следим очень внимательно", - добавила топ-менеджер.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, по выручке за прошлый год - крупнейший. В портфеле компании больше 30 брендов. Сеть холдинга насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге. За 2023 год дилер реализовал около 131 тысячи автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тысячи новых (+13%) и 102,3 тысячи подержанных (+37,8%). Годовая выручка по МСФО составила 324 млрд рублей (+40%), чистая прибыль - 5,2 млрд рублей (снижение в 2,5 раза).