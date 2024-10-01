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Мосгорсуд утвердил отказ Муратову в исключении из реестра иноагентов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным решение суда, которым был отклонен иск журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решение Замоскворецкого суда Москвы от 21 ноября 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения", - заявили в суде во вторник.

Муратов просил суд признать незаконным решение Минюста о его внесении в реестр иноагентов и исключить его из этого списка.

Согласно оглашенной в суде первой инстанции позиции Минюста, Муратов был внесен в реестр иноагентов из-за распространения сообщений и материалов иностранных агентов, участия в создании их материалов, а также осуществления, по мнению ведомства, политической деятельности "в форме распространения мнения" о принимаемых органами власти решений и "в форме формирования общественно-политических взглядов".

Кроме того, пояснил представитель Минюста в суде, Муратов давал интервью "иностранным информационным структурам" из недружественных государств, в частности, Украины, Великобритании и Латвии, имеющих заведомо негативную позицию в отношении России.

Представители журналиста заявили в суде о незаконности и необоснованности его внесения в реестр иноагентов, отметив, что оно ограничивает Муратова в реализации конституционных прав.

Сам Муратов, выступая в суде, подчеркнул, что не находится под иностранным влиянием и что он патриот России.

Он был внесен в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года.

Журналист заявил о несогласии с решением Минюста. Решение осудил Норвежский Нобелевский комитет.

После решения Минюста в "Новой газете" сообщили, что Муратов покинет пост главного редактора издания на время судебного разбирательства по оспариванию статуса иноагента.

"Новая газета" была основана в 1993 году. В 2022 году по решению суда регистрация ее печатной версии в качестве СМИ была признана недействительной. Сотрудники издания продолжают работу.

В 2021 году Муратов стал лауреатом Нобелевской премии Мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является необходимым условием демократии и прочного мира".

Мосгорсуд Новая газета Дмитрий Муратов
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