В Минстрое ждут запуска единого цифрового реестра лифтов России в 2026 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Единый цифровой реестр лифтов может заработать с 1 января 2026 года, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на полях XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Я бы рассчитывал все же на 2026 год (...). Мы в следующем году сделаем основное решение. И где-то с 1 января (реестр заработает - ИФ)", - ответил он на вопрос, когда появится единый цифровой реестр лифтов.

По его словам, сейчас формируется модуль с Фондом развития территорий (ФРТ) по данным о состоянии объектов капитального строительства. Это нужно для того, чтобы понять, сколько и какие лифты нужно заменить. Регионы предоставляют фонду актуальные данные.

О том, что Минстрой намерен подготовить цифровой реестр сведений в области лифтового хозяйства, стало известно в июле 2024 года. Как подчеркнул Михайлик, реестр повысит прозрачность отрасли лифтового хозяйства для пользователей, производителей, контролирующих органов и других участников рынка.

Замминистра добавил, что без такой первичной информации сложно работать в области цифровизации.

Замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщал в феврале, что лифтовое хозяйство в стране - это 545 тысяч подъемников, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тысячи (в жилом фонде).

"Из них 40 тысяч находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4 тысячи - формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах", - говорил тогда замминистра.

По его словам, ежегодно в стране заменяют в среднем по 15 тысяч лифтов.