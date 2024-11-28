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Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

Дмитрий Талантов признан виновным в распространении фейков об армии

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии
Дмитрий Талантов (в центре) во время заседания в Черемушкинском суде. 2022 год.
Фото: Пресс-служба Черемушкинского суда/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Удмуртии Завьяловский суд признал бывшего президента Адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова виновным в распространении фейков о российских военных, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Талантов приговорен к семи годам колонии общего режима, ему запрещено в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Вины он не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Талантов был задержан в Удмуртии в июне 2022 года и доставлен в Москву. В тот же день Черемушкинский суд столицы по ходатайству следствия отправил его под арест.

Как сообщал СКР, в апреле 2022 года адвокат на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине.

Он обвинялся по п."д" ч.2 ст.207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти) и п."б" ч.2 ст.282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды).

Талантов был одним из адвокатов журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену.

Завьяловский суд Черемушкинский суд СКР Удмуртия Дмитрий Талантов Иван Сафронов
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