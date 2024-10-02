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Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Авторы законопроекта считают, что он поможет помогать таким семьям

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 729247-8, который вводит в законодательство понятие "студенческая семья". Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, это поможет формированию различных мер поддержки молодежи.

Один из авторов документа, вице-спикер СовФеда Инна Святенко отметила, что этого понятия до сих пор нет в российском законодательстве, но на него есть запрос общества.

"Считаю, что наша инициатива станет для "студенческих семей" новой "точкой роста" в формировании различных мер поддержки, создании инфраструктуры, повышения социального статуса таких семей", - заявила она и назвала институт студенческой семьи одним из ключевых ресурсов демографического развития России.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, к студенческим семьям предлагается отнести союз юноши и девушки, являющихся студентами (курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами, ассистентами-стажерами), обучающимися по очной, очно-заочной форме обучения.

"Характерные черты, присущие именно студенческим семьям, связаны с их особыми потребностями. Уникальность потребностей характеризуется особым положением студенческой семьи в обществе, которое выражается в ее зависимости от многих факторов: стартовых возможностей родительских семей, степенью поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве", - говорится в документе.

Госдума Инна Святенко Совет Федерации
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