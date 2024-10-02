В Думе одобрили к I чтению расширение "антиотмывочных" мер на операции с цифровым рублем

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Комитет при этом рекомендовал доработать некоторые положения документа ко второму чтению. Законопроект № 576830-8 в марте в палату внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предлагает создание многоуровневой модели исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на ЦБ.

Согласно документу, Банк России будет обязан при обслуживании пользователей платформы (физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска.

Думский комитет отмечает, что в настоящее время Банк России оценивает и относит к различным группам риска совершения подозрительных операций исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Механизма оценки и отнесения Банком России физических лиц к группам риска совершения подозрительных операций в настоящее время нет. В законопроекте также отсутствуют принципы и подходы к такому новому регулированию.

Кроме того, законопроект предполагает, что ЦБ будет обязан расторгать договор счета цифрового рубля с пользователем платформы в том случае, если он отнесен к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций или к нему применены меры по замораживанию денежных средств. Также регулятор сможет расторгать договор, если в течение календарного года он два раза или более принимал решение о приостановлении операций пользователя, отнесенного к средней группе риска.

Комитет подчеркивает, что в этих случаях остаток цифровых рублей, учитываемых на счете, перечисляется оператором платформы на банковский счет пользователя платформы или направляется на увеличение остатка его электронных денежных средств (ЭСП). При этом законопроектом не определен механизм выбора оператором платформы банковского счета/ЭСП пользователя, на который такая сумма остатка будет перечислена.

Также законопроектом не определен механизм действий оператора платформы в том случае, если на момент возникновения обязанности по перечислению остатка цифровых рублей пользователь не имеет ни одного банковского счета/ЭСП.

Ранее правительство поддержало принятие законопроекта, однако в своем отзыве на документ отмечало необходимость определить орган, который будет контролировать исполнение 115-ФЗ Банком России. Это требуется, поскольку ЦБ, как оператор платформы цифрового рубля, будет также следить за исполнением на ней "антиотмывочных" мер, что может "привести к нарушению принципа объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий". Комитет в своем отзыве также обращает внимание на этот вопрос.

"То есть фактически Банк России будет осуществлять контроль выполнения им же своих функций. Осуществления внешнего независимого контроля законопроектом не предусмотрено. По мнению комитета, данный подход не может обеспечить требуемую объективность осуществления контроля", - говорится в отзыве комитета.

Законопроект планируется вынести на рассмотрение Госдумы в первом чтении 15 октября.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.