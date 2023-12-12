У клиентов с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ не будет доступа к цифровому рублю

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не будут иметь доступа к цифровому рублю. Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.

"Ведется большая работа совместно с Банком России сейчас по корректировке базового антиотмывочного закона (№115-ФЗ - ИФ)... Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например, те, которым присвоен высокий уровень риска, или "красный" уровень риска, как мы говорим, на платформе Банка России "Знай своего клиента", они не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля", - сказал Негляд на конференции "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".

По его словам, поправки в закон будут регулировать риски при расчетах с использованием цифрового рубля. Кроме того, ЦБ как эмитент должен будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями – аналогичные тем, которые сейчас проводят коммерческие банки.

Замдиректора Росфинмониторинга также добавил, что операции с цифровым рублем будут подлежать такому же контролю, который существует сейчас в отношении наличных и безналичных денег.

"Наша магистральная позиция заключается в том, что с точки зрения цифрового рубля наше взаимодействие и наше "зрение" не будет ничем отличаться от того, как мы видим транзакции с действующей фиатной валютой, то есть безнал и нал, который сейчас" - сказал Негляд.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 15 участников. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.