Думе предложили расширить антиотмывочные меры на операции с цифровым рублем

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о распространении на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Законопроект № 576830-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на ЦБ.

Банк России будет обязан при обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска. ЦБ также должен будет проверять наличие среди пользователей платформы организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, и применять эти меры.

Кроме этого, ЦБ должен будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю. Перечень таких операций будет определяться соглашением между ЦБ и Росфинмониторингом. ЦБ также будет сообщать о подозрительных и приостановленных в соответствии с 115-ФЗ операциях.

Проект также устанавливает порядок обжалования отказа в доступе к платформе цифрового рубля или в проведении операции. Если пользователь платформы через ее участника (банк) получает отказ в открытии счета цифрового рубля или операции, то он может, с учетом полученной от оператора платформы информации, предоставить ЦБ документы, подтверждающие отсутствие оснований для отказа. ЦБ обязан рассмотреть эти сведения в срок не позднее семи рабочих дней и сообщить через участника платформы об устранении оснований для отказа или о невозможности их устранения на основе полученной информации.

Если пользователь получит повторный отказ, он может обратиться с заявлением в межведомственную комиссию. В случае принятия комиссией решения об отсутствии оснований для отказа, Банк России должен будет исполнить его исполнить. При этом решения оператора платформы могут быть обжалованы в суде только после обращения в ЦБ и межведомственную комиссию.

В числе прав, которыми наделяется Банк России - возможность в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отказать в совершении операции с цифровыми рублями, если у работников оператора платформы возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.