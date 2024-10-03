Производство полимеров в РФ в августе выросло на 8,5% к июлю и на 2,9% г/г

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Производство полимеров в РФ в августе составило 945 тыс. тонн, что на 8,5% больше, чем в июле, и на 2,9% превосходит результат августа прошлого года, говорится в материалах Росстата.

По итогам восьми месяцев выпуск этой продукции вырос на 0,6% относительно аналогичного периода 2023 года.

Предприятия в августе произвели 326 тыс. тонн полиэтилена, что на 6,9% выше показателя июля и на 10,3% - августа 2023 года. По итогам января-августа наблюдается сокращение выпуска на 0,8%.

Производство полистирола выросло до 51,5 тыс. тонн - на 5,5% к июлю и на 15,8% к августу 2023 года. По итогам восьми месяцев производство в плюсе на 3,6%.

Выпуск поливинилхлорида в августе вырос на 7,2% к июлю, но просел на 1,2% к августу 2023 года, составив 75,3 тыс. тонн. В целом за январь-август производство этой продукции увеличилось на 5,3%.

Синтетических каучуков в июле произведено 107 тыс. тонн, что на 1,8% меньше результата июля, но на 10,5% выше показателя августа прошлого года. Выпуск синтетических каучуков по итогам января-августа продемонстрировал рост на 3,3%.

В августе было произведено 138 тыс. тонн лакокрасочных материалов на основе полимеров - меньше чем в июле на 12,7% и чем в августе-2023 на 10,2%. За восемь месяцев выпуск снизился на 1,7%.

Производство шин и покрышек для легковых автомобилей составило 2,9 млн шт., что выше показателя июля на 27% и августа-2023 на 10,6%. За восемь месяцев рост год к году достиг 22,1%.

Производство шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта в августе составило 515 тыс. шт., что выше показателей июня на 25,5%, но уступает августу-2023 на 13,7%. Общая динамика за восемь месяцев показывает снижение г/г на 6,1%.

Выпуск аналогичных изделий для сельхозтехники подскочил к июлю в 1,7 раза, до 85 тыс. шт., но уступил показателю августа прошлого года на 9,1%. За восемь месяцев снижение производства составило 6,9%.