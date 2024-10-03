Израильтяне призвали эвакуироваться жителей 25 населенных пунктов на юге Ливана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Командование израильской армии рекомендовало жителям 25 населенных пунктов на юге Ливана незамедлительно покинуть дома, в списке числится и крупный город Набатия.

"Действия "Хезболлы" вынуждают армию обороны Израиля давать ответ. Армия обороны Израиля не желает наносить ущерб вам. Ради вашей безопасности вы должны незамедлительно эвакуироваться. Все, кто находится близ боевиков или инфраструктуры "Хезболлы", подвергают себя риску. Любая постройка, используемая "Хезболлой", является мишенью", - сообщил представитель израильской армии Авихай Адраи.

Он также рекомендовал ливанцам воздержаться от перемещений на юг страны. "Внимание, не двигайтесь в сторону юга. Любое перемещение на юг может поставить ваши жизни под угрозу", - написал он в соцсетях.

Израильская армия и ранее распространяла аналогичные уведомления для жителей других населенных пунктов на юге Ливана в связи с проведением операций против ливанского шиитского движения "Хезболла".