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Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана

Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана
Израильские военнослужащие и танки на границе с Ливаном
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступила в боевые действия с силами движения "Хезболла" на юге Ливана, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По информации ЦАХАЛ, 98-я дивизия проводит ограниченные операции в нескольких районах южного Ливана. Так, солдаты входящей в нее бригады "Коммандо" уничтожили ракетную установку, запасы взрывчатки и другое оборудование "Хезболлы".

Наземные подразделения, поддерживаемые ВВС, ликвидировали вражеских бойцов при помощи высокоточных боеприпасов, а также в ближнем бою. В ЦАХАЛ отметили, что всего удалось уничтожить 150 объектов вражеской инфраструктуры, включая командный пункт, хранилище оружие и ракетные установки.

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Ранее источники ливанского телеканала LBCI сообщили, что элитное подразделение "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджа Радвана" - устроило засаду на израильские войска, которые попытались на рассвете проникнуть в город Одайсе, расположенный за демаркационной линией. После перестрелки на близком расстоянии израильские военные отступили, эвакуировав своих раненых.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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