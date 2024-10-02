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Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израиль направил вторую дивизию в Ливан
Бейрут
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболла", сообщает в среду The Times of Israel.

36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

При этом ранее в "Хезболле" заявили, что вступили в столкновения с израильскими военными в районе ливанского города Одайсе, нанесли им потери и заставили отступить.

Тем временем израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что любое строение, используемое "Хезболлой" для военных нужд, является целью.

Накануне ЦАХАЛ адресовала такое предписание жителям еще 28 ливанских деревень.

Также утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В израильском населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В этот же день Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла
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