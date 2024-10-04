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Суд арестовал одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Сергея Иванова - одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября 2024 года", - заявили в суде в пятницу.

Как сообщалось, в отношении Иванова Соединенными Штатами Америки были введены санкции из-за отмывания денег.

В суде уточнили, что следствие считает его организатором преступного сообщества.

Кроме Иванова по уголовному делу в четверг и пятницу под домашний арест были отправлены пятеро человек.

Иванов и другие фигуранты были задержаны по уголовному делу, в рамках которого расследуется деятельность анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.

Как сообщили в Следственном комитете, почти 100 человек подозреваются в организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), незаконном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии СКР, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, "вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов".

Как считает следствие, "за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход - 3,7 млрд рублей".

Москва Сергей Иванов Cryptex Замоскворецкий суд США
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