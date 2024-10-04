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Минобороны России сообщило об авиаударе по ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами (ФАБ-500) с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

"По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены", - сообщило министерство и распространило кадры авиаудара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Су-34 Курская область
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