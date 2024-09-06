Российские военные нанесли авиаудар по ВСУ в курском приграничье

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ в четверг.

По информации ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в Минобороны РФ.