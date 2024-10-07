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В Белгородской области после атак дронов ранен один человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на четыре населенных пунктах.

"В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанес удар по сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После обработки ран он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram.

Машина получила повреждения.

В селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - в жилом доме выбиты окна.

В селе Петровка Белгородского района в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление.

Кроме того, губернатор сообщил, что над Белгородом системой ПВО сбиты три беспилотника. Осколком поврежден один автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Грайворонский муниципальный округ Белгородская область
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