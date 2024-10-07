В Белгородской области после атак дронов ранен один человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на четыре населенных пунктах.

"В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанес удар по сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После обработки ран он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram.

Машина получила повреждения.

В селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - в жилом доме выбиты окна.

В селе Петровка Белгородского района в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление.

Кроме того, губернатор сообщил, что над Белгородом системой ПВО сбиты три беспилотника. Осколком поврежден один автомобиль.