Семь человек ранены в белгородском селе Новая Таволжанка при атаках БПЛА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области подверглось атакам беспилотников, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

"Ранены семь мирных жителей. Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую - с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в больницу № 2 Белгорода. Троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации (они - ИФ) отказались", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.

"Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трех автомобилей. В результате еще двух атак БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили", - проинформировал Гладков.

Ранее в пятницу он сообщил о двух мирных жителях, получивших легкие ранения при атаке дрона в селе Черемошное Белгородского района. Еще двое мужчин госпитализированы после атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Черемошное - Никольское - Октябрьский.