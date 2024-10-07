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Минсельхоз на этой неделе актуализирует прогноз сбора зерна в 2024 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз позднее на этой неделе опубликует скорректированный прогноз сбора зерна в России в этом году, сообщила "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума "Биопром".

"Прогноз будем корректировать на "Золотой осени" на этой неделе", - сказала она.

В последнее время министерство собирало от регионов итоговые оценки ожидаемого урожая для корректировки прогнозного показателя.

Пока прогноз ведомства составляет 132 млн тонн зерна, в том числе 84 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз Оксана Лут
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