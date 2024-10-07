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Путин перед саммитом СНГ 8 октября проведет встречи с Алиевым и Пашиняном

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник перед саммитом СНГ проведет двусторонние встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на встречах "будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

Он отметил активную и позитивную роль России в этом процессе.

"Мы исходим из того, что основой комплексного урегулирования всех этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей в Москве", - подчеркнул помощник президента РФ.

Владимир Путин Азербайджан Юрий Ушаков Армения Никол Пашинян
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