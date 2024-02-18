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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Алиев назвал конструктивной и полезной встречу с Пашиняном в Мюнхене

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев воскресенье в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генсеком ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой Шмид, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ по вопросам изменения климата и проведения совместных мероприятий в этом направлении. Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам.

"Алиев отметил, что организованная по инициативе канцлера Германии (Олафа Шольца) встреча (с премьером Армении Николом Пашиняном - ИФ) прошла в конструктивной обстановке и была полезной. Уже достигнуты договоренности в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границ и проведения переговоров по мирному договору", - говорится в сообщении.

Алиев добавил, что достигнута договоренность о том, что в ближайшее время состоится встреча на уровне министров иностранных дел (Азербайджана и Армении - ИФ).

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Отметив, что достижение мира и подписание мирного соглашения вполне реальны, президент Азербайджана заявил, что в регионе де-факто существует мир. Кроме того, по его мнению, пришло время упразднить ряд механизмов, которые являются пережитками прошлого в рамках ОБСЕ, таких как Минская группа, Комитет планирования высокого уровня.

Как говорится в сообщении, "учитывая бюджетные проблемы в рамках ОБСЕ, глава государства подчеркнул важность направления имеющихся ограниченных финансовых ресурсов на более значимые цели".

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян ОБСЕ
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