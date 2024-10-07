Кишинев решил открыть в России только два участка на президентских выборах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На территории России 20 октября будут открыты только два участка для голосования на выборах президента Молдавии, сообщил молдавский МИД.

Такое решение принял Окружной избирательный совет с учетом мнения всех причастных учреждений. В конце сентября Центризбирком предлагал открыть в России пять избирательных участков - два в Москве, и по одному - в Петербурге, Ярославле и Сургуте.

"Решение принимает Окружной избирательный совет, который отвечает за организацию выборов за рубежом. ЦИК распорядился открыть пять избирательных участков. Однако совет принял решение исходя из соображений безопасности. Они оставили лишь два избирательных участка в России", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. Одновременно с выборами состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?"

Как заявил журналистам министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, "МИД подтвердил свою позицию, основанную на заключении СИБ (Службы информации и безопасности - ИФ)". "Мы не можем подвергать опасности наших граждан. Мы должны обеспечить безопасные условия голосования как для граждан, участвующих в избирательном процессе, так и для тех, кто его организует. Мы должны подходить к этой ситуации с максимальной осторожностью, принимая во внимание условия безопасности, например, в Российской Федерации и Израиле, а также в Украине. Именно поэтому мы выработали стандартный подход для всех этих трех стран в сложных ситуациях. Поэтому позиция МИД остается неизменной в контексте ситуации с безопасностью, которая, к большому сожалению, остается неизменной и сложной в Российской Федерации", - сказал министр.

На сайте ЦИК Молдавии в разделе избирательных участков, которые откроют за рубежом, по-прежнему указаны пять участков на территории России - два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. При этом адреса указаны лишь двух участков. Оба расположены в здании посольства в Москве.

Первоначально ЦИК планировал открыть в России 17 участков - столько же, сколько было на президентских выборах в 2020 году и на парламентских выборах в 2021 году. Однако позже Центризбирком решил сократить количество участков в России до пяти, мотивируя это "соображениями безопасности". МИД настаивал на открытии двух участков - оба в Москве.