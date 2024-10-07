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Встреча президентов России и Ирана запланирована на 11 октября в Ашхабаде

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 11 октября в Ашхабаде проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, там они могут обсудить резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Об одной встрече мы уже договорились. Это встреча с президентом Ирана Пезешкианом", - сообщил Ушаков журналистам, рассказывая о предстоящем визите Путина в Ашхабад.

В Туркмению российский лидер прибудет для участия в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". По словам Ушакова, не исключено, что на полях мероприятия Путин проведет двусторонние встречи.

"Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившей ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он.

Ушаков добавил, что еще одна встреча Путина и Пезешкиана пройдет на полях саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.

Владимир Путин Иран Ашхабад Юрий Ушаков Масуд Пезешкиан Туркмения
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