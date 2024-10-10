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Путин после встречи с президентом Ирана пока не планирует беседу с Нетаньяху

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В графике президента Владимира Путина пока не планируется никаких контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет таких планов", - ответил он на вопрос "Интерфакса", планируются ли у главы государства какие-либо контакты с премьером Израиля после поездки в Ашхабад.

Ожидается, что Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 11 октября. По словам Пескова, они должны обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"Прежде всего, двусторонние отношения российско-иранские. У нас достаточно тесные отношения в самых различных областях. Разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. Это тоже будет на повестке дня, - сказал Песков. - Будет серьезной разговор. Это первая встреча".

Ашхабад Дмитрий Песков Иран Израиль Владимир Путин Масуд Пезешкиан Биньямин Нетаньяху
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