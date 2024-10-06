В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранен один человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем мирном жителе из-за атаки беспилотника ВСУ на производственное здание в Шебекино.

"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков добавил, что в селе Муром из-за атак беспилотников уничтожен жилой дом, одно домовладение повреждено.