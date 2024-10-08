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Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 16 беспилотников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 16 беспилотников над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Черное море
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