Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 16 беспилотников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 16 беспилотников над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.