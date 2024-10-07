Компании, обзванивающие граждан, обяжут сообщать операторам цель звонков, иначе вызов заблокируют

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает обязать компании, которые обзванивают абонентов-физлиц, предоставлять информацию о цели звонков, в противном случае вызов будет заблокирован. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

Как поясняется в сообщении Минцифры РФ, введение такой меры нужно для того, "чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит".

В сообщении уточняется, что компании, совершающие обзвон абонентов (особенно массового характера), будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Эти данные будут автоматически передаваться оператору вызываемого абонента, и на его телефоне определится источник звонка.

При этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать.

"Если компания не предоставит необходимую информацию, вызов будет блокироваться", - говорится в сообщении Минцифры.

Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство, уточняет министерство.

Как отмечает Минцифры, только крупнейшие мобильные операторы ежемесячно блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков. "Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями", - говорится в сообщении.

"У некоторых операторов уже есть сервисы, которые позволяют определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных", - добавили в Минцифры.