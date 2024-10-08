Путин ждет роста товарооборота с Арменией в 2024 году до рекорда

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Армении по итогам 2024 года может стать рекордным, достигнув $14-16 млрд. Он сказал об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно, товарооборот в прошлом году достиг 7,4 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов. Если в таком темпе будем двигаться, это означает, что торговый оборот в этом году может составить 14-16 млрд долларов - это рекордный показатель", - сообщил президент.

Он также предложил Пашиняну обсудить гуманитарный аспект двустороннего сотрудничества. При этом он напомнил, что, по мнению Пашиняна, "здесь нужно наращивать некоторые упущенные моменты, связанные с сотрудничеством в образовательном пространстве".

Президент напомнил, что "Россия - ведущий иностранный инвестор в экономику Армении, около 4 млрд долларов накоплено инвестиций".

"И то, что происходит в рамках межправкомиссии, и в рамках делового совета, - дает соответствующий хороший результат", - добавил Путин.

Глава государства сообщил также, что перед этой встречей провел беседу с Пашиняном "с глазу на глаз".

Что касается этой встречи в широком составе, то Путин предложил начать ее с вопросов экономического характера.

Пашинян со своей стороны заявил об активном политическом диалоге с Россией.

"В течение последних месяцев у нас состоялся активный политический диалог", - сказал Пашинян на встрече с Путиным.

Он отметил, что в Ереване состоялись встречи и обсуждения с российскими вице-премьером Алексеем Оверчуком и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы поговорили по фактически всем вопросам нашей повестки. Сегодня очень хорошая возможность обобщить обсуждения и очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.