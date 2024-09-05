Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подготовил порядок формирования и ведения реестра персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек.

В проекте документа, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщается, что для ведения указанного реестра Роскомнадзору нужно будет предоставлять наименование и указатель персональной страницы в социальной сети, а также информацию о пользователе и аудитории страницы.

В документе уточняется, что гражданам России нужно будет предоставить свои фамилию, имя и отчество, юридическим лицам - полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер, ИП - ФИО, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Иностранным гражданам нужно будет предоставить свои ФИО и страну проживания, а для зарубежных организаций - полное и сокращенное наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.

Также ведомству нужно будет сообщить информацию об абонентских номерах и адресах электронных почт, которые владельцы таких каналов использовали при их создании.

Согласно документу, эти данные нужно будет предоставить Роскомнадзору при помощи электронной формы на сайте ведомства или прислать на электронную почту. После чего служба в течение семи, максимум 14 дней, проверит их достоверность, и примет решение о включении в соответствующий реестр. После этого Роскомнадор в течение трех дней уведомит об этом решении и пользователя, и владельца соцсети.

Предусмотрена также процедура удаления из реестра, если аудитория канала станет менее 10 тыс. человек, а также если пользователь его удалит, или нарушит требования федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации 149-ФЗ.

Данный порядок должен вступить в силу с 1 ноября текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

Согласно закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.