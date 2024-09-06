Поиск

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что проект правил формирования реестра пабликов в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. человек был опубликован по ошибке, разработка документа продолжается.

"Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект порядка формирования и ведения реестра персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Позже документ был удален с портала.

Данный порядок должен вступить в силу с 1 ноября текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

Согласно закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Владимир Путин Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

В регионах России стартует голосование на выборах различного уровня

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Главы палат Федерального собрания, члены правительства, губернаторы и бизнесмены поздравили "Интерфакс" с 35-летием

Против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева возбудили дело о мошенничестве

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

В ЦИК разделили ключи расшифрования для онлайн-голосования на выборах в сентябре

Мишустин назвал "Интерфакс" надежным поставщиком продуктов для медиа, ведомств и банков

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });