РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что проект правил формирования реестра пабликов в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. человек был опубликован по ошибке, разработка документа продолжается.

"Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект порядка формирования и ведения реестра персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Позже документ был удален с портала.

Данный порядок должен вступить в силу с 1 ноября текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

Согласно закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.