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Минобороны оценило потери ВСУ на курском направлении в более чем 20,8 тыс. человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что армия Украины потеряла за сутки на курском направлении более 200 военных, всего с начала боевых действий на данном участке потери ВСУ превысили 20,8 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в его сообщении, распространенном в воскресенье.

Как заявили в ведомстве, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 800 военнослужащих".

По данным Минобороны, за минувшие сутки в плен сдался один военнослужащий ВСУ.

За все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, сказали в ведомстве.

За этот период также уничтожены: 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, говорится в его сводке.

Как заявили в Минобороны РФ, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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