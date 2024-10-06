Военные отразили две попытки прорыва ВСУ через границу РФ на курском направлении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили две попытки прорыва вооруженных сил Украины через госграницу РФ в районе поселка Новый путь в Курской области, сообщило Минобороны в воскресенье.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый путь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными, один украинский военнослужащий сдался в плен.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки "Север" отражены четыре контратаки армии Украины в направлении села Плехово, сообщили военные.

Как сказано в сообщении, "в результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль".

В ходе наступательных действий "Северная" группировка нанесла поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово Курской области, сообщили в военном ведомстве.

По его данным, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Великая Песаревка, Катериновка, Конотоп, Миропольское, Мирополье, Макеевка, Павловка, Ободы, Петровское, Речки, Суходол, Уланово и Фрунзенка, сказали в Минобороны РФ.