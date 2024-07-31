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Минсельхоз перестроит инструменты господдержки аграрного экспорта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз в рамках работы над продлением проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в федеральный проект "Международная кооперация и экспорт") основывается на перестройке инструментов господдержки аграрного экспорта с учетом имеющихся бюджетных ресурсов.

"Безусловно, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов мы должны перестроить инструменты поддержки экспорта, чем сейчас и занимаемся. Это будет, прежде всего, таргетирование и по приоритетным направлениям, и по приоритетным странам. Ну, и в целом представление новых инструментов, которые ранее не реализовывались в рамках национального проекта", - заявил в Совете Федерации советник министра сельского хозяйства Андрей Сухарев. Он выступил на круглом столе по вопросам реализации федерального проекта "Международная кооперация и экспорт".

По его словам, в новую редакцию паспорта проекта, "которая сейчас обсуждается на площадке правительства", в частности, закладываются новые элементы торгового финансирования.

Как отметил Сухарев, в целом аграрный экспорт ориентируется на дружественные страны. "С 2021 года мы увеличили поставки почти на четверть, то есть сейчас, по итогам 2023 года, поставки в дружественные страны составляют 88% всего аграрного экспорта. Рассчитываем, что эта доля будет сохранена и мы закрепим свое присутствие на дружественных рынках, несмотря на все препоны", - заявил он.

Сухарев напомнил, что в 2023 году Россия экспортировала продукцию АПК на $43,5 млрд. В соответствии с поставленной президентом задачей о наращивании к 2030 году (по сравнению с 2021 годом) аграрного экспорта в полтора раза поставки продукции АПК в этому сроку должны вырасти до $55,2 млрд, сказал он.

Всего же, по его словам, продукция российского АПК поставляется в более чем 160 стран мира.

Федеральный проект "Международная кооперация и экспорт" реализуется с 2018 года. Он нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта товаров из России. Основные меры включают в себя поддержку экспортеров через корпоративные программы повышения конкурентоспособности, субсидирование части затрат на транспортировку продукции. Проект реализуется по 2024 год включительно, принято решение о его продлении до 2030 года.

Минсельхоз АПК Андрей Сухарев
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