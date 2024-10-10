Поиск

Минсельхоз прогнозирует в 2030 году экспорт зерна на $17,5 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России в 2030 году может достичь $17,5 млрд против $16,3 млрд в 2023 году и $11,4 млрд в 2021 году, сказано в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, показанной а пленарном заседании выставки "Золотая осень-2024".

Ранее президент поставил задачу - к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт продукции АПК в полтора раза, производство продукции - на 25%.

Экспорт масложировой продукции к 2030 году может увеличиться до $10 млрд против $7,3 млрд в 2021 году и $8,5 млрд в 2023 году, рыбы - соответственно до $7,5 млрд с $6,6 млрд и $5,4 млрд, готовой продукции - до $15,8 млрд против $9,9 млрд и $11,5 млрд, мясной и молочной продукции - до $4,4 млрд с $1,6 млрд и $1,8 млрд соответственно.

Как сообщалось, в целом экспорт должен вырасти в 2030 году до $55,2 млрд против $43,5 млрд в 2023 году.

Как заявила Лут, из-за снижения мировых цен на продовольствие экспорт в стоимостном выражении пока отстает от показателей прошлого года. "Стремимся все-таки снизить это отставание", - сказала она.

В то же время в натуральном выражении экспорт на 6-7% выше прошлогоднего.

Министр также подчеркнула, что все меры господдержки экспорта будут сохранены в продлеваемом до 2030 года федеральном проекте "Экспорт продукции АПК".

АПК Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

BMW и Mercedes-Benz зафиксировали снижение продаж в III кв. из-за падения спроса в Китае

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });