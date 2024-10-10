Минсельхоз прогнозирует в 2030 году экспорт зерна на $17,5 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России в 2030 году может достичь $17,5 млрд против $16,3 млрд в 2023 году и $11,4 млрд в 2021 году, сказано в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, показанной а пленарном заседании выставки "Золотая осень-2024".

Ранее президент поставил задачу - к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт продукции АПК в полтора раза, производство продукции - на 25%.

Экспорт масложировой продукции к 2030 году может увеличиться до $10 млрд против $7,3 млрд в 2021 году и $8,5 млрд в 2023 году, рыбы - соответственно до $7,5 млрд с $6,6 млрд и $5,4 млрд, готовой продукции - до $15,8 млрд против $9,9 млрд и $11,5 млрд, мясной и молочной продукции - до $4,4 млрд с $1,6 млрд и $1,8 млрд соответственно.

Как сообщалось, в целом экспорт должен вырасти в 2030 году до $55,2 млрд против $43,5 млрд в 2023 году.

Как заявила Лут, из-за снижения мировых цен на продовольствие экспорт в стоимостном выражении пока отстает от показателей прошлого года. "Стремимся все-таки снизить это отставание", - сказала она.

В то же время в натуральном выражении экспорт на 6-7% выше прошлогоднего.

Министр также подчеркнула, что все меры господдержки экспорта будут сохранены в продлеваемом до 2030 года федеральном проекте "Экспорт продукции АПК".